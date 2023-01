Alesii Resitei, incurajati de Ioan Popa

RESIEsA - Declaratiile cu "Subsemnatul, fiul lui... si al..." sunt opera "dracusorilor" infiltrati intr-o poveste frumoasa. Asta crede primarul Resitei in contextul convocarii, joi si vineri, la DNA a consilierilor locali, idee pe care o exprima intr-o scrisoare prin care isi incurajeaza colegii!"Am omis sa va pun in garda ca in povestea frumoasa pe care o traim nu sunt numai *ingeri*, ci apar si demoni. Imi fac *mea culpa*, convins ca periodic le-ati simtit prezenta, unii dintre ei ... citeste toata stirea