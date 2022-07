Alex, "nomadul digital" cu stofa de artist

RESIEsA - A vazut lumina zilei la Resita, a absolvit sectia de pictura a Liceului de Arte "Sabin Pautza", dupa care a inceput Facultatea de Arte Plastice din Timisoara. Insa vroia sa studieze in strainatate. Asa ca, dupa doar un an la Timisoara, in 2012, Alex Tripa a plecat in Danemarca. Acum e designer de proiecte digitale si dezvoltator de concepte digitale, avand un studio de profil. Pentru cititorii nostri, Alex vorbeste despre el si munca sa!Televiziunea daneza de stat si un ziar local ... citeste toata stirea