Alin Useriu, la pas pe Terra Banatica

CARAS-SEVERIN - Pentru cei care nu stiu, Via Transilvanica a aparut la ideea lui Alin Useriu. Deschiderea oficiala a traseului lung de 1.400 km va avea loc pe 8 octombrie, la Alba Iulia. Alin insa a pornit la drum, a parcurs pana acum peste 1.100 km, zilele trecute ajungand la Resita!Asadar, in aceasta perioada strabate Terra Banatica, adica portiunea din Via Transilvanica aflata in Banatul Montan. Pana la Turnu Severin, punctul final al calatoriei, mai are de parcurs aproximativ 200 km. ... citeste toata stirea