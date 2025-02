Alina Stancovici e din nou la butoanele Spitalului Judetean

CARAS-SEVERIN - Fost manager, Stancovici, in calitate de reprezentant al presedintelui Consiliului Judetean Silviu Hurduzeu, a fost votata in majoritate drept nou presedinte al Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean Resita!Nici nu se putea ca la fraiele sanatatii carasenilor sa fie o persoana mai potrivita sau mai capabila. Mai ales dupa ce seful judetului anuntase deja faptul ca, chiar daca va castiga in instanta, Alinei Stancovici i-a expirat deja mandatul. Bine, i-a expirat ... citește toată știrea