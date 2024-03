Almajanul Nistor Becia a devenit Consul Onorific al Romaniei in Tara Galilor

CARAS-SEVERIN - In ziua de 3 aprilie 2024, in orasul Swansea din Esara Galilor, va avea loc ceremonia oficiala de numire!Dascalul este inainte de toate un educator, un fauritor de constiinte a carui munca nobila plamadeste destine omenesti. Colectivele de cadre didactice de la Scoala Gimnaziala din Dalboset au reusit sa plamadeasca sute de destine cu care se pot mandri. Un frumos destin are si psihologul dr. Nistor Becia din Dalboset, ce traieste in Esara Galilor din Marea Britanie, de peste ... citește toată știrea