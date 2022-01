Alo! Dispeceratul? Va rog trimiteti-mi... o birja!

RESIEsA - Victoria partiala a taximetristilor in procesul cu Primaria Resita inmoaie regulile de autorizare!Un accident in justitia din Romania, in opinia primarului Ioan Popa care insa, fiind vorba despre o hotarare judecatoreasca, respecta legea chiar daca o considera stramba uneori. "E ca si cum, la Londra, primaria ar decide ca nu se mai fac decat taximetre electrice si ar veni un judecator sa spuna ca primaria vorbeste prostii si ca, de fapt, se poate circula cu trasura trasa de cai", ... citeste toata stirea