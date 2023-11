BUCHIN - Incendiul a izbucnit in satul Prisian, comuna Buchin, salvatorii stabilind drept cauza probabila un scurtcircuit electric!In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 4.15, pompierii militari din cadrul Detasamentului Caransebes au intervenit, in colaborare cu salvatorii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Buchin, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la anexa unei locuinte din satul Prisian, comuna Buchin."La sosirea fortelor, ardeau camera ... citeste toata stirea