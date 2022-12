Alte drumuri in atentia lui Dunca

CARAS-SEVERIN - Pana in luna mai 2023, presedintele Consiliului Judetean (CJ) vrea asfalt pe trei noi tronsoane. Acestea sunt portiunile Fizes-Tirol, legatura de la intrarea in tara pe la Naidas pana la izvoarele Nerei, portiune care trece pe la Petrilova, si legatura intre Moldovita si DJ 571 despre care se spera ca anul viitor va intra in modernizare!"Pentru toate aceste portiuni, documentatia este in lucru. In primul caz, mergem pana la Tirol pentru ca, din partea cealalta, va veni ... citeste toata stirea