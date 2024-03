Alternativa pe doua roti la transportul public

RESIEsA - 60 de biciclete stau, zilnic, la dispozitia resitenilor, intre orele 8-22, in sapte statii din oras!Sistemul de bike-sharing este din nou accesibil cetatenilor sau vizitatorilor municipiului, informeaza Primaria, reamintind ca statiile de unde pot fi luate, respectiv lasate, bicicletele se afla in Parcul Copilului de la Intim, in zonele Victoria si Lidl din Govandari, in statia de autobuz de la Politie, vizavi de Lidl din Lunca, la UBB si in statia de taxi din Centrul Civic.Chiar ... citește toată știrea