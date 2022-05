Amanari de rate, sprijin pentru pensionari, majorari salariale

CARAS-SEVERIN - Sunt doar cateva dintre noile masuri prinse in pachetul adoptat de Guvern, despre care ne vorbeste deputatul carasean Dumitru Rujan. Liberalul a explicat unele dintre masurile sociale si economice lansate in noul pachet Sprijin pentru Romania, in valoare de 1,1 miliarde de euro!Cap de lista este "amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetatenii si companiile care se confrunta cu dificultati financiare din cauza crizelor multiple din ultima perioada", a precizat ... citeste toata stirea