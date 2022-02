Ambulanta pentru Monumente salveaza podul turcesc!

CARAS-SEVERIN - In vizorul Ambulantei se afla podul "Maria Theresa" de la Gradinari, cunoscut ca si "podul turcesc", vechi de peste 300 de ani!Proiectul, implementat de Asociatia Prin Banat in judetele Caras-Severin si Timis, a fost initiat in 2016 de Asociatia Monumentum si se deruleaza in cele doua judete din 2021. Proiectul isi propune sa restaureze obiective de patrimoniu importante, aflate in stare avansata de degradare sau de precolaps, lucrarile de punere in siguranta fiind realizate ... citeste toata stirea