CARAS-SEVERIN - Cel din Resita poate deveni eficient intr-un viitor mediu, cu conditia pastrarii actualei abordari!Ambulatoriul este o unitate medicala in care pacientii pot primi ingrijirea medicala fara a fi internati in spital pentru o perioada prelungita de timp. Definitia suna bine, dar mai bine ar fi daca lucrurile ar functiona si practic la noi, nu doar pe la altii. "Putem spune ca la nivelul marilor spitale Resita si Caransebes, ambulatoriul de specialitate se naste. E in chinurile ... citeste toata stirea