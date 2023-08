CIUCHICI - Zilele trecute, in urma unei sesizari, comisarii Garzii de Mediu Caras-Severin s-au deplasat in comuna Ciuchici, in vederea unei verificari. Impreuna cu reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale, au fost verificate toate locatiile, inclusiv cele mentionate in sesizare!Ce s-a constatat? Pe un camp din comuna, comisarii Garzii de Mediu au gasit depozitate deseuri provenite din constructii, mai exact, moloz, in cantitate mare. Avand in vedere faptul ca cele sesizate se ... citeste toata stirea