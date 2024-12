Amendat cu 12.000 de lei pentru un catel abandonat

CARAS-SEVERIN - Patrupedul a fost parasit la marginea drumului, in Greoni, si a avut sansa sa fie adoptat de cineva din Oravita!Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor, de la judet, s-au sesizat din oficiu, dupa ce un barbat ar fi abandonat un caine pe marginea drumului, in timp ce se afla in trecere prin Greoni.Oamenii legii l-au identificat pe cel in cauza, un barbat de 59 de ani, din Brosteni, care ar fi abandonat animalul in 2 decembrie. Acesta a fost sanctionat ... citește toată știrea