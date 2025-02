Amenzi pentru ameteli si decibeli, la Anina in parc

ANINA - Nu mai putin de 13 sanctiuni contraventionale au impartit, cu marinimie, politistii din Anina, dupa un incident neplacut petrecut ziua in amiaza mare, in parcul din zona Brainer. Mai exact, sambata, la ora 16.00, un grup de veseli asculta muzica in parc, zarva atragand nemultumirea locuitorilor zonei, care au reclamat situatia la Politie, ca tulburare a ordinii si linistii publice!"La fata locului, politistii au identificat 3 persoane aflate in stare vadita de ebrietate, iar una ... citește toată știrea