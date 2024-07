American prins fara permis la Moldova Noua

MOLDOVA NOUA - Cetateanul de peste ocean, in varsta de 63 de ani, aflat la volanul unei masini cu numere de Croatia, a prezentat autoritatilor de frontiera un permis emis de statul Virginia, fara a avea insa si permisul international cerut de lege!"In data de 9 iulie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Moldova Noua, judetul Caras-Severin, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, un cetatean SUA, in varsta de 63 de ani, la ... citește toată știrea