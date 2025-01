Americanii de la GLGH Steel au preluat Artrom! Locurile de munca de la Resita si Slatina sunt protejate!

RESITA - Artrom Steel Tubes S.A a ajuns la un acord pentru a fi preluata de catre GLGH Steel, companie a fondului de investitii american Great Lakes Global Holdings. Economia locala va fi stimulata in consecinta de o infuzie de capital de milioane de dolari in urmatorii ani!GLGH Steel, LLC a fost de acord sa achizitioneze Artrom Steel Tubes S.A., producatorul roman de tevi din otel fara sudura cu sediul in Slatina si Resita. GLGH Steel este o subsidiara a Great Lakes Global Holdings (GLGH), o ... citește toată știrea