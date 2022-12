Amfetamina, alcool si canabis la volan, de Craciun

CARAS-SEVERIN - Politistii caraseni ne spun ca au fost la datorie si au actionat inclusiv in prima zi de Craciun, pe drumurile publice din judet. Si chiar daca toti suntem constienti ca alcoolul si drogurile la volan pot conduce la tragedii, tocmai ele au fost motiv de dosar penal in plina sarbatoare!In 25 decembrie, la ora 1.20, un tanar de 20 de ani din Resita a fost prins de catre politisti in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Revolutia din Decembrie din municipiu, testarea ... citeste toata stirea