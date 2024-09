Amnistie fiscala locala - oferta limitata!

RESIEsA - La Resita, restantierii pot scapa de accesoriile aferente obligatiilor fiscale datorate bugetului local, acumulate pana in 31 august!Consiliul Local a adoptat, in aceasta saptamana, o hotarare in baza careia Directia Impozite si Taxe va putea anula penalitatile acumulate de contribuabilii de pe raza teritoriala a Municipiului, pentru taxele, impozitele sau amenzile neplatite la timp. "La fel cum Guvernul si Ministerul Finantelor au creat o legislatie care sa sprijine achitarea ... citește toată știrea