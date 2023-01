Angajarea, reusita de unul din doi caraseni doritori

CARAS-SEVERIN - AJOFM a facut bilantul anului trecut, constatand ca au fost incadrate in munca, in judet, 2.476 de persoane, dintre care aproape jumatate trecusera de varsta de 45 de ani si mai bine de 40% aveau studii medii!"Din totalul persoanelor ocupate pana la data de 31 decembrie 2022, 1.129 au varsta peste 45 de ani, 479 au varsta intre 25 si 35 de ani, 423 au varsta intre 35 si 45 de ani, iar 445 sunt tineri sub 25 de ani. Din total numar persoane ocupate, 626 sunt tineri NEET (care ... citeste toata stirea