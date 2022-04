Angajatii TMK, protest in fata Guvernului

RESIEsA - 50 de otelari resiteni vor pleca la noapte, in jurul orei 23, spre Bucuresti. Colegii lor de la Slatina li se vor alatura in opt autocare. In jur de 500 de persoane vor protesta maine in intervalul 11:00-16:30. O scrisoare cu nemultumirile oamenilor va fi inmanata premierului Nicolae Ciuca!De la poarta uzinei, sa se auda la Bucuresti: "Vom lupta mai tare! Resita nu moare!". Oamenii striga pentru ca societatea este in blocaj, dupa cum directorul general Adrian Popescu ii comunica ... citeste toata stirea