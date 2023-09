PRIGOR - Primaria Prigor are documentatia gata pentru cele doua utilitati si asteapta finantarea. La aproape 26 de milioane de lei se ridica valoarea cumulata a celor doua proiecte pentru care primaria mai are de depus ultimele documente la Ministerul Dezvoltarii!14,8 milioane de lei valoreaza doar proiectul care vizeaza apa comunei. Din declaratia primaritei Simona Miclau, am retinut ca acesta tinteste realizarea unui foraj, impreuna cu introducerea apei curente in localitatea Putna si ... citeste toata stirea