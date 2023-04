BERZOVIA - Peste 20 de milioane de lei vor intra in buzunarul comunei sub forma finantarii a trei proiecte. Acestea vizeaza modernizarea mai multor strazi din Berzovia si Fizes, modernizarea centrului comunei si extinderea retelei de apa si canal!Pentru primele doua obiective, primarul Ion Serafin s-a aflat ieri la Directia de Drumuri Judetene (DDJ) in vederea obtinerii avizelor necesare, avize pe care DDJ le-a eliberat pe loc. Lucru cu atat mai laudabil cu cat, saptamana viitoare, in comuna ... citeste toata stirea