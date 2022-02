ANI catre Romeo Dunca: conflict de interese! Cutremur in Consiliul Judetean, tensiuni in PNL!

Vicepresedintele Ovidiu Radoi si consilierii liberali Ioan Cojocariu si Mircea Teodorescu risca sa-si piarda mandatele daca vor fi gasiti in conflict de interese dupa ce Romeo Dunca a fortat nota cu liderii opozitiei din Consiliul Judetean!Romeo Dunca s-a plans si ieri ca opozitia din Consiliul Judetean nu doreste sa aprobe repartizarea banilor catre primarii asa cum am propus-o el, desi variantele avansate de PSD, PMP si Pro Romania erau, practic, de nerefuzat in conditiile in care pentru a ... citeste toata stirea