Anina isi achita datoriile

ANINA - In cadrul sedintei Consiliului Judetean de saptamana trecuta, orasul Anina a primit suma de 1.350.000 de lei. Primarul Gheorghe Romanu a declarat ca este multumit, deoarece acesti bani il vor ajuta sa achite o parte din datoriile de 5 milioane de lei pe care le are orasul!"Aceste datorii sunt impartite in 3 milioane de lei pentru impozite si taxe, iar 2 milioane de lei pentru furnizare si dezvoltare. Avand in vedere ca recent am primit de la Guvern suma de 2.850.000 de lei, acest ... citește toată știrea