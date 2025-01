"Anotimpurile Banatului*...", un lungmetraj de promovare turistica

CARAS-SEVERIN - Regizorul resitean Sabin Dorohoi a revenit acasa pentru lansarea documentarului care poate fi urmarit, de acum, pe canalul sau de YouTube!Proiectia in regim offline de (avan)premiera restransa a documentarului "Anotimpurile Banatului*..." a avut loc marti, la ora 18:00, pentru parteneri si colaboratori, in sala Cinema Dacia din Resita, dupa care, la ora 21:00, a avut loc premiera online, pe canalul de YouTube www.youtube.com/@sabindorohoi, unde poate fi urmarit in prezent ... citește toată știrea