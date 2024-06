Ansamblu omagial Eminescu, la Resita

CARAS-SEVERIN - Amplasat in curtea Centrului Universitar UBB, dezvelirea acestuia a avut loc, sambata, la implinirea a 135 de ani de trecerea in eternitate a poetului national!In deschiderea ceremoniei organizate in parteneriat de CUUBB Resita si de Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul UBB Cluj-Napoca, au fost intonate imnurile Romaniei si Resitei, urmate de un Te Deum in comuniune ortodoxa, romano-catolica si greco-catolica. Daca despre eveniment a ... citește toată știrea