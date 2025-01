Anul Nou a adus resitenilor si tarife noi pentru transportul local

RESIEsA - Astfel, pretul unei calatorii este, incepand cu 1 ianuarie, de 3 lei, iar costul unui abonament de o luna de 100 de lei!Practic, de ieri au intrat in vigoare prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 598 din 19 decembrie 2024, prin care au fost aprobate noile tarife aplicate de societatea Transport Urban Resita (TUR). Fata de 2,50 lei, cat a fost pretul unui bilet in 2024, de acum vom plati 3 lei, in timp ce abonamentul lunar a fost "rotunjit" la 100 de lei. Varianta ... citește toată știrea