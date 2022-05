ANUNEs FINANEsE

VEST. Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale - Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale Regional Timisoara, organizeaza in data de 22.06.2022, ora 11:00, licitatie (Licitatia a II-a) pentru vanzarea urmatoarelor bunuri mobile, proprietate a debitorului VUC NICOLAE:1. Autoturism marca Opel Corsa - C 1A01A1ABCA5AA11, an fabricatie 2001, serie sasiu W0L0XCF0814149963, serie CIV K671380, culoare gri, benzina, nr. inmatriculare CS07GCP, ... citeste toata stirea