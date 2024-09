ANUNEs FINANEsE

OEsELU ROSU. Ministerul Finantelor. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Caras-Severin. Unitatea Fiscala Oraseneasca Otelu Rosu organizeaza in data de 11.10.2024, ora 11.00, in Unitatea Fiscala Oraseneasca Otelu Rosu, str. Hategului, nr. 110, licitatie publica in vederea valorificarii bunurilor mobile ... citește toată știrea