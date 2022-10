ANINA. In urma lucrarilor efectuate de Enel Distributie s-a comunicat o avarie aparuta la energia electrica in Anina, afectand Statia de Pompe Grota Morii. Din acest motiv, in data de 06.10.2022 se va intrerupe furnizarea apei potabile de la ora 10:30 pana la remedierea problemei de catre ENEL. Vor fi afectati consumatorii din Cartierele Steierdorf, Unterisch, Sommerfrische si Sigismund. ... citeste toata stirea