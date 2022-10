ANINA. In vederea inlocuirii unui robinet la bransament si ridicarea apometrelor in camine pe str. Vasile Alecsandri, suntemnevoiti a sista furnizarea apei potabile in data de27.10.2022, intre orele 09:00 -14:00.Vor fi afectati consumatorii de pestr. Uzinei, Teilor (partial), Colonia Rosie si str. Vasile Alecsandri.Ne cerem scuze consumatorilor ... citeste toata stirea