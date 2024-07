ANUNEs OPRIRE APA IN BOCSA

BOCSA. In vederea eliminarii unei avarii aparute spontan la reteaua magistrala de apa in Bocsa, pe str. Alexandru Sahia, se va sista furnizarea apei potabile, in data de 10.07.2024, de la ora 08:30 - 13:00. Vor fi afectati consumatorii de pe str. Alexandru Sahia, str. Ion Creanga, str. Ciresilor, str. Semenicului si pe str. 1 Mai lipsa presiune apa.Lucrarea va fi executata, in intervalul orar specificat, de catre personalul ... citește toată știrea