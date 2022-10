CARANSEBES. In vederea eliminarii unei avarii aparute la magistrala principala in Caransebes, pe str. Tribunalului nr 4, se va opri furnizarea apei potabile astazi, 05.10.2022, intre orele 09:00 - 15:00. Vor fi afectati consumatorii de pe str. Tribunalului, Efrem Zacan ,Vasile Alecsandri, str. Mihail Sadoveanu (partial)!Lucrarea va fi executata in intervalul orar specificat, de catre personalul ... citeste toata stirea