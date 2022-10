ORAVIEsA. In vederea efectuarii unor lucrari de bransare la apa a Scolii Gimnaziale Romul Ladea din Oravita se va opri furnizarea apei potabile in data de 17.10.2022, intre orele 12:00-16:00. Vor fi afectati toti consumatorii din Zona Garii.Lucrarea va fi executata in intervalul orar specificat de catre personalul SC AquaCaras SA -Punctul de Lucru Oravita.Ne cerem scuze consumatorilor afectati, ... citeste toata stirea