ORAVIEsA. In vederea eliminarii unei avarii aparute spontan la coloana principala pe str. Cantonului din Oravita, se va opri furnizarea apei in 08.09.2023, intre orele 12:00-15:00. Vor fi afectati toti consumatorii de pe str. Cantonului(partial)!Lucrarea va fi executata in intervalul orar specificat de catre personalul SC AquaCaras SA - Punctul de Lucru Oravita. La reluarea ... citeste toata stirea