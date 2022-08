RESIEsA. In vederea eliminarii unei avarii aparute pe str. Tarnovei, Resita, se va sista furnizarea apei potabile in data de24.08.2022, in intervalul08:45-11:00!Vor fi afectati consumatorii de pe Str. Tarnovei.Lucrarea va fi executata in intervalul orar specificat de catre personalul SC ... citeste toata stirea