RESIEsA. In vederea remedierii unei avarii aparuta in zona Ateneului se va sista furnizarea apei potabile in Resita. astazi, 13.10.2022. de la ora 14:00-17:00. Vor fi afectati consumatorii din zona Ateneului- vor fi afectate doar institutiile din zona!Lucrarea va fi executata in intervalul orar specificat de catre personalul SC AquaCaras SA.Ne cerem scuze ... citeste toata stirea