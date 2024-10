ANUNT INFORMARE LUCRARI DE MENTENANEsA IN SACU

SACU. In vederea efectuarii lucrarilor de spalare si igienizare a retelei de apa, conform graficului de mentenanta, in comuna Sacu, nu se va opri furnizarea apei potabile, doar va suferi modificari ale parametrului turbiditate si culoare, im data de24.10.2024 de la ora 09 la ora 15.Lucrarea va fi executata in intervalul orar specificat, de catre personalul S.C. AQUACARAS S.A - Punct de Lucru Caransebes.Ne cerem scuze consumatorilor afectati de disconfortul creat. Pe parcursul procedurilor ... citește toată știrea