ANUNT OPRIRE APA IN BOCSA MONTANA

BOCSA MONTANA. In vederea eliminarii unei avarii aparute spontan la reteaua magistrala de apa in Bocsa Montana pe str. Mihai Eminescu se va sista furnizarea apei potabile, astazi, 07.10.2024, de la ora 10:00 - 15:00. Vor fi afectati consumatorii de pe str. Mihai Eminescu si str. George Cosbuc partial.Lucrarea va fi executata, in intervalul orar specificat, de catre personalul S.C AQUACARAS SA - ... citește toată știrea