ANUNT OPRIRE APA in Bocsa Romana

BOCSA - Avand in vedere lucrarile de mentenanta ce vor avea loc la bazinul de acumulare de la Uzina de Apa din Bocsa, va aducem la cunostinta ca suntem nevoiti a intrerupe furnizarea apei potabile, in data de 18.09.2024 spre 19.09.2024, de la ora 22 pana la ora 05.Vor fi afectati toti consumatorii din Bocsa Romana.Lucrarea va fi executata, in intervalul orar specificat, de catre personalul ... citește toată știrea