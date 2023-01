ANUNT OPRIRE APA IN CARANSEBES

CARANSEBES. La solicitarea SC Zache Impex SRL in vederea realizarii unui bransament de racordare la reteaua de apa pe str. Ardealului, se va opri furnizarea apei potabile in data de23.01.2023 intre orele 09:00- 14:00.Vor fi afectati consumatorii de pestr. Ardealului (partial), str. Simion Barnutiu, str. Teiului, Rovinei, str. Zabranului, str. C-tin Popasu(partial) si Cartierul Esiglariei!Lucrarea va fi executata in intervalul orar specificat, de catre personalul S.C. AQUACARAS ... citeste toata stirea