Apa curenta in comuna, ajunsa la nivelul de 75%

CIUCHICI - Nu ne referim la seceta, ci la reteaua de alimentare cu apa aflata in lucru la Ciuchici. Retea care va deservi satele Ciuchici, Macoviste si Nicolint, al carei termen de executie este finalul acestui an. Insa, cel putin primarului Ion Orbulescu, stadiul actual si ritmul lucrarilor ii dau motive de optimism ca acestea ar putea fi gata mai repede!Reteaua, care merge pe ambele parti ale strazilor, are lungimea de 12 km si se ridica la valoarea actualizata de 6,2 milioane de lei, fiind ... citeste toata stirea