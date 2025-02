Apa e buna si poate fi consumata cu incredere

CARAS-SEVERIN - Mai putin cea din cele trei fantani publice contaminate din Lupac, in continuare nepotabila!Monitorizarea calitatii apei potabile in mediul public, distribuita prin sistemul centralizat si/sau prin instalatii individuale de folosinta publica, s-a aflat azi, la Prefectura, pe agenda sedintei lunare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice. "Judetul nostru este un judet binecuvantat, in sensul ca apa distribuita cetatenilor, ... citește toată știrea