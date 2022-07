Apa, la stadiul de retea in executie

GARNIC - Proiectul de la Garnic este 80% realizat. Primaria vrea o ramificatie spre Padina Matei. Din discutia cu primarul Nicolae Tismanariu retinem ca proiectul aflat in lucru se ridica la valoarea de un milion de euro, fiind finantat prin PNDL 2!Este vorba despre o retea in lungime de 10 km pentru care, in prezent, sunt asteptate sa soseasca cele doua bazine si statia de pompare. In estimarea primarului, reteaua care va deservi 266 de gospodarii va fi gata pana la sfarsitul anului. Tot ... citeste toata stirea