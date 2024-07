Apa potabila se loveste de obstacole la Bautar

BAUTAR - Primarul comunei Bautar, Romeo Raduta, are in desfasurare trei proiecte majore de infrastructura, menite sa imbunatateasca conditiile de viata ale locuitorilor!Este vorba de introducerea apei potabile, canalizarea si asfaltarea drumurilor comunale. Proiectul de introducere a apei potabile, initiat in 2018, intampina probleme majore, fiind finalizat doar in proportie de 60%. Primarul a declarat ca dificultatile sunt cauzate de colaborarea cu o firma neserioasa. "Singura solutie este ... citește toată știrea