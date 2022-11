Apa si canalizarea, modernizate de Dorel

CARAS-SEVERIN - Rezultatul: un proiect demarat in 2012, aflat la stadiul de 58% per total si putin probabil sa fie gata la timp... adica pe 31 decembrie 2023, cand e termenul de finalizare!Asta desi, in 2012, Comunitatea Europeana a pus la dispozitia judetului 500 de milioane de lei pentru rezolvarea problemelor de apa si canal. Suma suplimentata in ultimii ani cu alti 200 de milioane lei necesari pentru actualizarea preturilor. Asta inseamna ca, in 2012, s-au facut licitatii si s-au incheiat ... citeste toata stirea