Apa vine cu greu in Secu si Cuptoare

RESIEsA - Finalizarea lucrarilor la apa si canal in cele doua cartiere resitene intarzie. Oamenii au de suferit!Cei care locuiesc la vale au apa din bazinele vechii retele, unde apa se aduna din izvoare si e distribuita prin cadere. Cei de la deal aduc apa fie de la izvoarele din zona, fie o cara din alte parti. Este si cazul doamnei Odette Guran, locatara a cartierului Secu, la nr. 46A. "In iulie am fost instiintati de AquaCaras si de primarie sa facem cereri pentru contractele de apa si ... citeste toata stirea