Aparat de radiologie de 300 de mii de euro pentru Spitalul Bora din Caransebes

CARANSEBES - Aparatul va fi dat in folosinta in foarte scurt timp, pentru ca s-au primit toate aprobarile necesare de la Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare!Gata cu trimisul pacientilor de la Spitalul Bora la spitalul mare! Bora are un aparat modern de radiologie care in cateva zile devine functional. Managerul spitalului, Bhupinder Singh, seful de la Pneumologie, Ionut Mihailica, primarul Felix Borcean si viceprimarul Marin Nedelcu au vorbit ... citește toată știrea