CARANSEBES - Recent, prin proiectul "Gestionarea crizei sanitare COVID-19 in municipiul Caransebes", spitalul de pe strada Eftimie Murgu a fost dotat cu un aparat Luminos dRF Max, tehnologie de top ce permite efectuarea intregii game de radiografii clasice, digitale si examinari radioscopice!In plus, aparatul este dotat cu o masa care se poate cobori foarte aproape de sol, permitand pozitionarea facila a pacientilor imobilizati in carut sau a celor supraponderali, fara a fi necesar transferul ... citeste toata stirea